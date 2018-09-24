Немецкие СМИ предрекли крупнейший церковный раскол тысячелетия

Взгляд
24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
Разделы

Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
Перейти а раздел…

Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
Перейти а раздел…

В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
Перейти а раздел…

У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы давным-давно Европа, если она вообще существует

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Есть много способов быть Европой – немецкий, испанский, болгарский. Но чего нет, так это единого способа быть европейцем. Но только такого способа и взыскует душа русского человека. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
Обсуждение: 211 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 13 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Глава ВАДА выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА
          США выступят с масштабными обвинениями в адрес КитаяОпределился лидер на выборах главы Владимирской областиЯпонцы высказались по поводу мирного договора с РоссиейГазпром вылетел из лидеров рейтинга крупнейших энергетических компаний
          Стал известен текст обращения Трампа к ГА ООНРоссиянам приготовили меры по снижению потребления алкоголяПентагон отказался признавать эвакуацию боевиков из провинции Дейр-эз-ЗорРоссия пригласила страны БРИКС к участию в проекте лунной станции
          Немецкие СМИ предрекли крупнейший церковный раскол тысячелетияГоликова оценила вероятность продления программы материнского капиталаГлава ВАДА выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДАНовак поторопил Саудовскую Аравию с инвестициями российские проекты

          Главная тема


          Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

          под Крымским мостом


          ВМС Украины пожаловались на создание Россией «опасных инцидентов» в Керченском проливе

          Глава УПЦ МП


          Онуфрий отказался встречаться с эмиссарами Константинополя

          «Пусть НАТО идет к нам»


          На Украине посмеялись над «самой сильной армией» Порошенко

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          «Вопрос времени»


          США не будут добиваться ухода Асада

          Интересы и ценности


          Госсекретарь США пожаловался на действия России на Украине и в Сирии

          «как оно есть»


          Захарова объяснила, почему белорусы России не друзья

          Армия и вооружения


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          «марафоны ненависти»


          Дометий Завольский: Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

          «национальный миф»


          Егор Холмогоров: Создателя Московского великодержавия пытаются извалять в грязи

          «Германию потряхивает»


          Игорь Мальцев: Меркель больше не канцлер всех немцев

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Немецкие СМИ предрекли крупнейший церковный раскол тысячелетия

          24 сентября 2018, 08:53

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Антиканоническая деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея может вынудить Русскую православную церковь разорвать евхаристическое общение, что станет крупнейшим церковным расколом с тех пор, как почти тысячу лет назад разошлись дороги Рима и Византии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

          Готовность патриарха Варфоломея даровать автокефалию непризнанной церкви так называемого Киевского патриархата на Украине стало потрясением исторического масштаба для всего православного мира, передает ИноТВ содержание статьи немецкого издания.

          Автор публикации Юлиан Ханс рассказывает, что на внеочередном заседании Синода Московского патриархата, состоявшегося в прошлые выходные в Даниловом монастыре, епископы Русской православной церкви даже вели речь о «вторжении» на их территорию.

          Предстоятель Константинопольской церкви, по мнению Ханса, «поддался настойчивым уговорам Киева», отправив на Украину двух своих посланников.

          По оценке немецкого издания, признание независимости раскольнической церкви «Киевского патриархата» стало бы «большим успехом» для президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, запланированных в стране на март 2019 года.

          В статье приводится мнение теолога из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Регины Эльснер, по словам которой от этого противостояния страдают в первую очередь верующие на Украине. Несмотря на то что на богослужениях в церквях Московского и так называемого Киевского патриархата совершаются одни и те же обряды, а люди почитают одних и тех же святых, «к ним все равно относятся так, как будто они не принадлежат к сообществу православных христиан», поясняет Эльснер.

          Издание пишет, что в случае признания автокефалии УПЦ «КП» Московский патриархат «лишится чуть ли не трети прихожан, а вместе с этим доходов, имущества и недвижимости».

          Ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве заявлял, что Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............