Немецкие СМИ предрекли крупнейший церковный раскол тысячелетия

Антиканоническая деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея может вынудить Русскую православную церковь разорвать евхаристическое общение, что станет крупнейшим церковным расколом с тех пор, как почти тысячу лет назад разошлись дороги Рима и Византии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Готовность патриарха Варфоломея даровать автокефалию непризнанной церкви так называемого Киевского патриархата на Украине стало потрясением исторического масштаба для всего православного мира, передает ИноТВ содержание статьи немецкого издания.

Автор публикации Юлиан Ханс рассказывает, что на внеочередном заседании Синода Московского патриархата, состоявшегося в прошлые выходные в Даниловом монастыре, епископы Русской православной церкви даже вели речь о «вторжении» на их территорию.

Предстоятель Константинопольской церкви, по мнению Ханса, «поддался настойчивым уговорам Киева», отправив на Украину двух своих посланников.

По оценке немецкого издания, признание независимости раскольнической церкви «Киевского патриархата» стало бы «большим успехом» для президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, запланированных в стране на март 2019 года.

В статье приводится мнение теолога из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Регины Эльснер, по словам которой от этого противостояния страдают в первую очередь верующие на Украине. Несмотря на то что на богослужениях в церквях Московского и так называемого Киевского патриархата совершаются одни и те же обряды, а люди почитают одних и тех же святых, «к ним все равно относятся так, как будто они не принадлежат к сообществу православных христиан», поясняет Эльснер.

Издание пишет, что в случае признания автокефалии УПЦ «КП» Московский патриархат «лишится чуть ли не трети прихожан, а вместе с этим доходов, имущества и недвижимости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве заявлял, что Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую».