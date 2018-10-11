Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение для собирающихся в США россиян о росте заболеваемости вирусным гепатитом А в стране.

Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в штатах Кентукки и Западная Вирджиния среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) на 1 октября 2018 года.

Ведомство отмечает, что каждую неделю управления здравоохранения двух штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний.

«На 28 сентября в Кентукки было зарегистрировано 1851, а в Западной Вирджинии – 1395 случаев инфекции», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство обращает просит россиян учитывать этот факт при планировании поездок и напоминает вакцинации против гепатита А.

В 2016 году сообщалось, что более 50 случаев заражения гепатитом А в пяти штатах США связаны со смузи из клубники, импортированной из Египта.