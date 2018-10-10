Макет плазменного двигателя изготовят в России

НПО «Энергомаш (входит в Роскосмос») планирует изготовить макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя большой мощности.

«Имеющийся задел АО КБХА по электроракетным двигателям и электроустановкам позволит реализовать разработку и изготовление макета безэлектродного плазменного ракетного двигателя большой мощности (сотни кВт)», – передает РИА «Новости» сообщение головного предприятия ракетного двигателестроительного холдинга НПО «Энергомаш».

Сейчас в системах маневрирования тяжелых космических аппаратов используются электрореактивные двигатели мощностью 15-20 кВт.

Гендиректор частной компании «Лин Индастриал» Александр Ильин рассказал, что плазменные двигатели большой мощности могли бы себя проявить в перевозке к планетам Солнечной системы тяжелых грузов. Например, крупных исследовательских зондов.

«Но поскольку сегодня рынка там нет, то рассматривается идея использования таких двигателей для доставки телекоммуникационных спутников с низкой орбиты на геостационарную. Но создать буксир, способный конкурировать около Земли с разгонными блоками на жидкостных ракетных двигателях – очень сложная задача. В принципе, такие буксиры могли бы быть эффективны для доставки грузов в системе Земля-Луна», – считает он.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что «Конструкторское бюро химавтоматики» (входит в «НПО Энергомаш») и «Курчатовский институт» подготовят проект создания безэлектродного плазменного ракетного двигателя.