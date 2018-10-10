В МИД отреагировали на развертывание США установок Mk-41 в Румынии и Польше

Развертывание США пусковых установок Mk-41 в Румынии и Польше идет в разрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков.

Текст выступления Ермакова в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН опубликован на сайте МИД России.

Глава департамента МИД заявил, что существуют «серьезные вопросы к действиям наших американских коллег вразрез с Договором о РСМД», в частности, «наземное развертывание универсальных пусковых установок Mk-41 на территории Румынии и Польши».

Также Москва готова к изучению варианта продления Договора о СНВ «еще на пять лет», но необходимо закрыть оставшиеся вопросы по его выполнению со стороны США, так как России «нужен заинтересованный и ответственный партнер».

Отмечается, что Москва, являясь ответственным и последовательным сторонником процесса ядерного разоружения на протяжении более 50 лет, вносит масштабный вклад в сокращение стратегических наступательных вооружений.

5 февраля 2018 года Россия вышла на предельные уровни носителей и боезарядов по российско-американскому Договору о СНВ, в результате чего ядерный арсенал страны был сокращнн более чем на 85% по сравнению с пиком «холодной войны».

«Намерены и дальше двигаться по этому пути», – добавил Ермаков.

Вместе с тем Россия сожалеет, что ни одна из ядерных держав НАТО не обозначила возможность подключения к работе по ядерному разоружению, без этого «дальнейшее продвижение» по этому пути «невозможно».

Ранее Пентагон назвал «неприемлемым» создание Россией ракеты с ядерным двигателем и пригрозил мерами в случае «продолжения нарушения ДРСМД».