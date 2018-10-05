Пентагон назвал «неприемлемым» создание Россией ракеты с ядерным двигателем

Глава Пентагона Джеймс Мэттис резко осудил стремление России к созданию новой крылатой ракеты с ядерным двигателем.

«Не сомневайтесь, нынешняя ситуация с вопиющим нарушением договора (ДРСМД) неприемлима. Мы подробно обсудили эту ситуацию на встрече между министрами союзных сил», – сказал Мэттис, передает The Washington Times.

В НАТО считают, что разрабатываемая Москвой ядерная крылатая ракета позволит России в кратчайшие сроки создать возможность для атаки баллистическим оружием объектов в Западной Европе. В альянсе сочли создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон примет меры, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американский постпред при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки.