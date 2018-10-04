Пентагон пригрозил России мерами в случае «продолжения нарушения ДРСМД»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон примет меры, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Как заявила ранее постпред Хатчисон, Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противном случае США придется ответить на неуважение ограничений договора. США изучают варианты в рамках своей дипломатической и оборонной стратегии при координации со своими союзниками», – сказал Мэттис, передает ТАСС.

Ранее в НАТО сочли создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД. Американский постпред при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки.

Российская сторона неоднократно заявляла о строгом соблюдении своих обязательств по ДРСМД.