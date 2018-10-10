Заседание парламента Ингушетии по границе провалилось

Народное собрание Ингушетии не собрало кворум для проведения внеочередного заседания по отмене итогов голосования о границе с Чечней.

«Мероприятие прошло, но его можно считать несостоявшимся, поскольку не было кворума. Присутствовали 12 депутатов (из необходимых 17 для кворума)», – сообщили ТАСС в пресс-службе парламента республики.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Ингушетии.

На прошлой неделе парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Главы регионов подписали соглашение.

На площади Согласия в центре Магаса собрались около 2 тыс. человек, чтобы выразить свое отношение к принимаемому решению.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора.