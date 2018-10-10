Джефф Монсон рассказал, что сделали бы с Кокориным и Мамаевым в США

Боец ММА и депутат совета Красногорского городского округа Подмосковья Джефф Монсон прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Он заявил, что «все должны в одинаковой мере отвечать перед законом», наказание футболистов «должно последовать такое же, как и любым другим хулиганам», пишет Sports.ru.

При этом Монсон считает, что самым суровым наказанием станет разрыв футбольными клубами контракта, так как «приговор к лишению свободы на неделю» станет лишь временной мерой, а вот разрыв контракта нанесет удар и по финансам, и по имиджу.

«Что, если бы такое произошло в Америке? Их сразу же бы арестовали», – заявил он, добавив, что «такое уже происходило со многими знаменитостями».

Кроме того, Монсон не видит причин для того, чтобы «удивляться происходящему», ведь «спортсмены – простые люди», которые «тоже злятся, выходят из-за себя».

В понедельник Мамаев и Кокорин избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Утверждалось, что спортсмены были задержаны. Им грозит реальный срок, также возможна пожизненная дисквалификация от футбола. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев не явились на допрос, интересы футболистов в полиции представлял их адвокат.