ЕК призналась в финансировании правозащитников в России

Взгляд
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Грозит ли России американская морская блокада

Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?  Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао ЦзэдуномФото: imago stock&people/ТАСС,
Government of Syria
Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит совершенно архаичным. В этом смысле возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...

Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...

Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Толпы активистов в сопровождении представителей СМИ будут держать в осаде Белый дом, здание Верховного суда и Капитолия до тех пор, пока от легитимной власти не останется камня на камне. Для этих адептов демократия – пустой звук. Подробности...
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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          ЕК призналась в финансировании правозащитников в России

          1 октября 2018, 23:53

          Текст: Ольга Никитина

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          В прошлом году Европейский союз выделял «экстренные гранты» правозащитникам в России на фоне сообщений о якобы преследованиях гомосексуалистов в Чечне, сообщил представитель Еврокомиссии.

          «В 2017 году несколько срочных грантов были предоставлены правозащитным активистам из России в тот момент, когда эти события затронули представителей сексуальных меньшинств в Чечне», – передает РИА «Новости» слова еврокомиссара по экстренному реагированию Кристоса Стилианидиса.

          Стилианидис призвал «сохранять осмотрительность», чтобы не раскрыть получателей поддержи.

          «Нужно также понимать, какие трудности для получения помощи создает закон об иностранных агентах», – сказал он.

          Напомним, в апреле «Новая газета» сообщила о пытках и массовых казнях гомосексуалистов в Чечне. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в стремлении заработать на теме геев.


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