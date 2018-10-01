ЕК призналась в финансировании правозащитников в России

В прошлом году Европейский союз выделял «экстренные гранты» правозащитникам в России на фоне сообщений о якобы преследованиях гомосексуалистов в Чечне, сообщил представитель Еврокомиссии.

«В 2017 году несколько срочных грантов были предоставлены правозащитным активистам из России в тот момент, когда эти события затронули представителей сексуальных меньшинств в Чечне», – передает РИА «Новости» слова еврокомиссара по экстренному реагированию Кристоса Стилианидиса.

Стилианидис призвал «сохранять осмотрительность», чтобы не раскрыть получателей поддержи.

«Нужно также понимать, какие трудности для получения помощи создает закон об иностранных агентах», – сказал он.

Напомним, в апреле «Новая газета» сообщила о пытках и массовых казнях гомосексуалистов в Чечне. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в стремлении заработать на теме геев.