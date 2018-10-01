США заявили о двукратном увеличении экспорта газа

В министерстве энергетики США сообщили, что Штаты более чем вдвое увеличили экспорт природного газа в первом полугодии 2018 года.

«С января по июнь 2018 года чистый экспорт природного газа из США в среднем составлял 0,87 млрд кубических футов в день (24,6 млн кубометров), это более чем в два раза превышает средний чистый экспорт на протяжении 2017 года. США стали нетто-экспортером природного газа на годовой основе в 2017 году впервые почти за 60 лет и наращивали экспорт в пять из шести первых месяцев 2018 года», – говорится в сообщении минэнерго, передает РИА «Новости».

В министерстве отметили, что экспорт увеличился в основном за счет сжиженного природного газа, которого продали за рубеж на 58% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года.

В августе сообщалось, что американский СПГ уступил России китайский рынок. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский сжиженный газ доказал преимущество перед американским.