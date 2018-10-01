Кабмин отказался от подписки граждан на ИПК по умолчанию

Правительство разрабатывало идею автоматической подписки граждан на новую систему пенсионных накоплений – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), но от этого было решено отказаться, сообщил источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

«Это версия, которая совершенно неактуальна. Действительно, в какой-то момент эта версия разрабатывалась, но это было давно, уже месяца 4-5 как от нее отказались», – передает его слова ТАСС.

В понедельник СМИ сообщили, что подключение граждан к ИПК будет основано на 158-й статье ГК, которая позволяет признавать молчание выражением воли. СМИ утверждали, что граждан таким образом автоматически подключат к отчислению взносов от зарплаты в ИПК. Для отказа от этого якобы придется писать заявление.

Ранее Минтруд России сообщил, что законопроект о добровольном индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) еще не рассматривался.

До этого сообщалось, что законопроект о добровольном ИПК будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца 2018 года.