Минтруд не подтвердил рассмотрение законопроекта о добровольных пенсиях

Минтруд России еще не рассматривал законопроект о добровольном индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

«Законопроект в Минтруд не поступал», – сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

В Пенсионном фонде России также отметили, что законопроект не поступал в ведомство.

В понедельник СМИ сообщили, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, утверждали источники.

Ранее сообщалось, что законопроект о добровольном индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента до конца 2018 года. В Минфине поясняли, что средства ИПК можно будет использовать в случае непредвиденных обстоятельств и до выхода на пенсию, например, в случае болезни или когда требуются дополнительные средства.