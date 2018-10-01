Вынесен приговор вербовщику хабаровских военнослужащих в ряды ИГ

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор жителю Хабаровска за попытку вербовки военнослужащих местного гарнизона в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», сообщает управление ФСБ по Восточному военному округу.

Суд признал 23-летнего гражданина России Бобоева виновным в совершении двух преступлений террористической направленности, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что осужденный был приверженцем радикально-религиозных взглядов и по телефону поддерживал тесную связь с членами международных террористических организаций.

По сведениям ФСБ, в 2015 году Бобоев прошел специальное теологическое обучение, после чего вернулся в Хабаровск и занялся вербовкой молодых людей в ряды незаконных вооруженных формирований.

Следователи выяснили, что Бобоев вел работу с военнослужащими хабаровского гарнизона и одного из них подготовил к отправке в Сирию для последующего вступления в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

Вербовщика задержали в марте 2018 года в Москве и этапировали в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности.

По месту проживания задержанного были обнаружены портативные средства радиосвязи и религиозная литература, в том числе внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Учитывая полное признание вины и чистосердечное раскаяние осужденного суд приговорил Бобоева к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, за оказание содействия террористической деятельности Дальневосточный военный суд осудил соучастника Бобоева, гражданина Таджикистана, приговорив его к 4,5 годам колонии. Оба приговора вступили в законную силу.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов – вплоть до пожизненного лишения свободы.