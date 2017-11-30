Россия попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС о свинине

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что Россия до конца января попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с Евросоюзом по свинине.

«До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В случае если это будет сделано, соответственно, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер, и эта история закончится ничем», – сказал Медведков в интервью «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в случае выявления проблем с выполнением Россией решений арбитров будет возможность их исправить. В противном случае стороны снова вернутся за стол переговоров об ответных мерах со стороны ЕС, добавил Медведков.

Ранее Медведков заявлял, что иск Евросоюза с требованием взыскать с России компенсацию за запрет ввоза свинины является безосновательным, так как Россия выполнила решение панели арбитров ВТО по этому спору.

В воскресенье стало известно, что ЕС может пойти на принятие «ответных мер» в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках ВТО.

Ранее сообщалось, что Брюссель планирует взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд.

В начале декабря 2017 года Минэкономразвития сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продэмбарго.

Напомним, с 2014 года Россия запретила поставки продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве.