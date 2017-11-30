Россия попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС о свинине

Взгляд
10 января, среда  |  Последнее обновление — 01:14  |  vz.ru
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Саудитов заподозрили в «танцах под русскую дудку»

Боевики непримиримой сирийской оппозиции могут остаться без саудовской «крыши»Фото: Khalil Ashawi/Reuters
Саудовская Аравия сворачивает поставки оружия сирийской оппозиции и советует «борцам с режимом Асада» поучаствовать в организуемом Россией январском конгрессе в Сочи. Американское издание Foreign Policy винит в произошедшем Белый дом, проигравший Москве дипломатическую битву за Сирию. Возможно ли столь значительное изменение в политике Эр-Рияда и что оно означает для сирийского конфликта? Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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За что можно так не любить собственную страну?

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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Это всё придумал Вильсон в 18-м году

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...
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      Российские православные встретили Рождество 2018 года

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      Итоги 2017 года в фотографиях

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          Россия попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС о свинине

             9 января 2018, 20:27
          Фото: Sina Schuldt/DPA/Global Look Press
          Текст: Алексей Ласнов

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          Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что Россия до конца января попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с Евросоюзом по свинине.

          «До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В случае если это будет сделано, соответственно, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер, и эта история закончится ничем», – сказал Медведков в интервью «Россия 24», передает РИА «Новости».

          Он также отметил, что в случае выявления проблем с выполнением Россией решений арбитров будет возможность их исправить. В противном случае стороны снова вернутся за стол переговоров об ответных мерах со стороны ЕС, добавил Медведков.

          Ранее Медведков заявлял, что иск Евросоюза с требованием взыскать с России компенсацию за запрет ввоза свинины является безосновательным, так как Россия выполнила решение панели арбитров ВТО по этому спору.

          В воскресенье стало известно, что ЕС может пойти на принятие «ответных мер» в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках ВТО.

          Ранее сообщалось, что Брюссель планирует взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд.

          В начале декабря 2017 года Минэкономразвития сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продэмбарго.

          Напомним, с 2014 года Россия запретила поставки продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве.


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