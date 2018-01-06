СМИ: ЕС выставил России счет из-за эмбарго на ввоз свинины

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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году

В уходящем году - впервые после Крыма - смогли встретиться начальники Генштаба США и РФ Джозеф Данфорд и Валерий ГерасимовФото: Роман Исмайлов/АЗЕРТАДЖ/ТАСС
Противостояние Москвы и Вашингтона стало для всего мира одной из главных особенностей 2017 года. Россия и США обменивались и нелицеприятной риторикой, и взаимными ограничительными мерами. Как будет развиваться этот сюжет в 2018-м и по каким направлениям у сторон все-таки есть шансы договориться? Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

Александр Христофоров, журналист
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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          СМИ: ЕС выставил России счет из-за эмбарго на ввоз свинины

          6 января 2018, 19:41

          Текст: Алина Назарова

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          Брюссель планирует взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд.

          Руководство ЕС усиливает давление на Россию «в битве зеркальных санкций», говорится в статье американского издания Politico.

          Знакомые с ситуацией источники утверждают, что дело о финансовом взыскании с России получило развитие после того, как ВТО направила требование Брюсселя о компенсации в арбитражный суд. Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедлив ли иск. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

          Как сообщает издание, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела «неправомерный» запрет на импорт свинины из ЕС. Эти меры стали «тяжелым ударом» для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов, передает РИА «Новости».

          «Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла», – говорится в статье. Брюссель же своими действиями «начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС».

          «Это будет интересный год дискуссий для Женевы», – приводит издание слова торгового дипломата ЕС, работающего в Швейцарии.

          Требуемая Брюсселем компенсация в 1,39 млрд евро ежегодно равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

          Напомним, в начале 2014 года российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран ЕС. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Апелляция России была отклонена.

          Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. В ведомстве, однако, отметили, что свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.


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