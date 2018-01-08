В ЕС пригрозили «принять меры» в споре с Россией по свинине

Европейский союз может пойти на принятие «ответных мер» в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил источник в ЕС.

Источник РИА «Новости» сообщил, что речь не идет об «автоматическом решении, и оно не принято». «До этого дело еще не дошло, мы далеки от этого», – сказал европейский чиновник.

Он отметил, что в случае, если ЕС примет решение о мерах против России, для их введения потребуется разрешение со стороны ВТО. Он подчеркнул, что это не односторонний вопрос и ЕС не будет решать его исключительно сам.

Напомним, с 2014 года Россия запретила поставки продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Это произошло после вспышки африканской чумы свиней в Литве. Уже после принятия решения еще одна вспышка АЧС произошла в Польше.

В начале декабря 2017 года Минэкономразвития сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продэмбарго.

После этого СМИ сообщили, что Брюссель планирует взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила требование Евросоюза в арбитражный суд. Позже в ЕК уточнили, что ЕС не требует финансовых компенсаций от России, а лишь фиксирует сумму ущерба, которую в Евросоюзе оценили в 1,39 млрд евро в год.