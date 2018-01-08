МЭР: Россия не собирается выходить из ВТО

Российские компетентные органы не рассматривают вопрос выхода из Всемирной торговой организации в связи со спором об ограничении импорта свинины из ЕС, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В Минэкономразвития заявили, что членство в ВТО предоставляет России «предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках», передает ТАСС.

«В условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», – говорится в сообщении.

В то же время источник в Еврокомиссии сообщил, что ЕС не требует финансовых компенсаций от России в размере 1,39 млрд евро в рамках своего обращения в ВТО. Он отметил, что европейская сторона хочет «установить необоснованный характер этого запрета и зафиксировать сумму ущерба, которую оцениваем в 1,39 млрд евро в год».

Ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о ежегодном взыскании с Москвы 1,39 млрд евро из-за ограничения импорта свинины.