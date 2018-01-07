В Совфеде допустили выход России из ВТО

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о ежегодном взыскании с Москвы 1,39 млрд евро из-за ограничения импорта свинины, заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Калашников напомнил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против нашей страны, передает РИА «Новости».

Кроме того, он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России вообще не согласуется с правилами Всемирной торговой организации.

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выразил мнение, что России будет сложно выйти без потерь из ситуации с компенсацией из-за ограничения импорта свинины.

По его словам, «выход из ВТО чреват очень серьезными последствиями».

«Это тот вариант, когда вход – рубль, а выход – два… В итоге придется компенсировать убытки всем участникам ВТО – это почти 150 стран», – считает депутат.

В противном случае, по словам Емельянова, России грозит арест собственности за рубежом и прочие негативные проявления.

«Вступив в ВТО, мы сели играть за стол с международными шулерами, причем подписались играть по их правилам. Они будут решать, законно то или иное действие России или незаконно», – заявил парламентарий.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов в свою очередь отметил, что в многолетней практике ВТО не было случаев, когда страны-члены отказывались выплачивать компенсацию, в связи с этим не сформирован и механизм принуждения к выплатам, сообщает «Российская газета».

Кроме того, он предположил, что арбитраж ВТО может скорректировать сумму компенсации.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС собрался взыскивать с России 1,39 млрд евро ежегодно из-за ограничения импорта свинины. Законность требований Евросоюза должен определить арбитражный суд.

В декабре прошлого года Россия сняла запрет на свинину из ЕС по требованию ВТО. Однако, в Минэкономразвития отметили, что свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.