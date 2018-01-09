Глава МИД Австрии оценила «справедливость» санкций против России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что ограничительные меры в отношении России, принятые в 2014 году, неэффективны.

«Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего Соединенными Штатами, не достигло своей цели», – сказала Кнайссль в интервью Kurier, передает НТВ.

По ее словам, «санкции дали осечку». Кнайссль не ответила прямо на вопрос о справедливости ограничений ЕС в отношении России, подчеркнув, что «справедливость не является категорией политики».

Также, по мнению министра, подобные санкции сработали в истории лишь однажды, когда ограничительные меры вводили в отношении ЮАР из-за расовой проблемы.

В конце декабря Евросоюз продлил экономические секторальные санкции против России сроком на шесть месяцев. Ранее сообщалось, что новый кабмин Австрии провозгласил курс на отмену санкций против России.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. Евросоюз и США ввели в отношении России санкции, которые обошлись Брюсселю потерей 30 млрд евро.