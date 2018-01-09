Названы ответственные за атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

За атаку беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь на 6 января ответственны боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам», сообщили военные источники.

По их словам, боевики уже пытались применять БПЛА для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в Хомсе, но тогда беспилотники были сбиты.

О причастности «Ахрар аш-Шам» частично свидетельствует и расшифровка данных перехваченных БПЛА, пишет «Коммерсант».

Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

В Минобороны пришли к выводу, что инженерные решения, примененные боевиками при атаке беспилотников на российские объекты в Сирии, могли быть получены боевиками только стран, обладающих высокими технологическими возможностями.