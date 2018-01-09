Трампа заподозрили в незнании национального гимна

Блогеры заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он забыл слова национального гимна – по их мнению, он просто бездумно открывал рот под музыку.

Поводом для насмешек стало видео, на котором американский президент во время национального турнира по футболу исполнил национальный гимн, передает BBC.

Один из пользователей Twitter написал, что Трамп выглядел так, будто «говорил какие-то слова во время исполнения гимна, но было непонятно, что именно он говорил».

«Видимо, президент США не знает национальный гимн. Боже мой», – добавила другая пользовательница.

«Трамп был так занят критикой игроков, преклонивших колени во время национального гимна, что, видимо, забыл выучить слова», – иронизирует третий.

Напомним, в апреле 2017 года Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна страны – об этом ему была вынуждена напомнить супруга.