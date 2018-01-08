В ЕС оценили ежегодные потери от Brexit

Решение Великобритании о выходе из ЕС пробило брешь в бюджете Европейского союза на следующую семилетку (2021-2027 годы) в 13 млрд евро в год, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер.

Эттингер выразил сожаление тем, что Великобритания – один из «чистых доноров», то есть страна, направляющая в бюджет ЕС больше денег, чем из него получающая, – решила покинуть Евросоюз. «Из-за этого мы потеряем до 13 млрд евро ежегодно», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, образовавшаяся дыра в сфере расходов приводит к росту числа задач, на которые нужно выделять европейское финансирование. Речь идет о борьбе с терроризмом, внешней и внутренней безопасности, защите европейских границ, проведение крупных исследовательских программ, направленных на поддержание конкурентоспособности в цифровой век, перечислил Эттингер.

Еврокомиссар подчеркнул, что изыскать недостающие средства Еврокомиссия предлагает за счет «обеспечения экономии и повышение эффективности расходования средств на европейские программы».

«Каждый вложенный евро должен иметь добавленную стоимость», – подчеркнул он.

Он также предложил перейти на пятилетний принцип формирования бюджета ЕС.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй раньше была сторонником «быстрого и жесткого» выхода Британии из ЕС, но позднее решила начать диалог об отказе от «жесткого» Brexit.