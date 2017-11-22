В ОМС включен новый вид помощи пожилым пациентам

В тарифы обязательного медицинского страхования с 2018 года впервые включена гериатрическая медицинская помощь для пациентов старшего возраста, сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В пресс-службе ФОМС сообщили ТАСС, что оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия».

Гериатрическую медпомощь оказывают пациентам с учетом взаимного влияния возрастных заболеваний. Также это профилактика старческих заболеваний.

В документах об оказании гериатрической помощи, утвержденных Минздравом России в 2016 году, говорится, что медицинская помощь по профилю «гериатрия» представляет собой систему мер, направленную на сохранение или восстановление способности пожилых пациентов к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

При этом указано, что этот вид медицинской помощи могут получить пациенты иного возраста при наличии старческой астении.

В ноябре сообщалось, что в Министерстве финансов решили провести реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которой граждане смогут обслуживаться по полису в любой клинике, включая частные и зарубежные.