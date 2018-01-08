В Южной Корее поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу

Профессор южнокорейского университета Чо Дон Ука поставил диагноз Ким Чен Ыну на основе звучания голоса северокорейского лидера в новогоднем телеобращении к соотечественникам.

По словам южнокорейского профессора, у Ким Чен Ына не в порядке почки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сеульские СМИ.

К такому выводу Чо Дон Ука пришел, анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР в новогоднем телеобращении к соотечественникам.

По мнению южнокорейского профессора, по результатам новогоднего выступления можно понять, что функции почек у Ким Чен Ына «слабее других органов». При этом Чо Дон Ука признает, что «с помощью такого анализа нельзя судить о функциях внутренних органов председателя Кима».

Тем временем южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что Ким Чен Ыну в понедельник якобы исполнилось 34 года, хотя в самой Северной Корее этот день никак не отмечается, а его возраст официально в КНДР не упоминаются.

Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации заявил, что Пхеньяну необходимо стремиться к нормализации отношений с Сеулом.

Ранее КНДР и Республика Корея договорились провести первые с 2015 года переговоры на высоком уровне.