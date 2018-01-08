Анонсирована первая с 2013 года встреча глав Генштаба России и ОВС НАТО в Европе

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в январе в Баку проведут первую с 2013 года встречу, сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на американские и европейские источники.

По словам предшественника Скапарротти Филиппа Бридлава, эта встреча станет первой с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой, передает ТАСС.

Напомним, 14 сентября прошлого года, когда стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017», генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении альянса улучшить отношения с Россией. В тот же день Скапарротти позвонил начальнику Герасимову в связи с началом учений «Запад-2017».

Ранее в НАТО заявили, что встреча начальника Генштаба России Валерия Герасимова и председателя Военного комитета Североатлантического альянса Петра Павела в Баку показала, что обе стороны имеют интерес к сохранению военных контактов.