Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку близ побережья Крыма, следует из данных сайтов, отслеживающих передвижение авиации.

Самолет вылетел с базы на Сицилии и несколько часов курсировал над Черным морем к юго-западу от Севастополя, передает «Интерфакс».

Ранее также сообщалось, что американский беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе.