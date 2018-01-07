Американский беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из данных западных ресурсов, отслеживающих передвижение авиации.

Беспилотник с номером 12-2050 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. Он курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, не пересекая ее, передает «Интерфакс».

В воздушное пространство Украины он вошел со стороны Румынии и полет продолжил на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями. Также он подлетал на расстояние от 40 до 50 км к районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Американские беспилотники периодически проводят разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.