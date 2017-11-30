Российское посольство в Лондоне раскритиковало СМИ за клише о «российской мафии»

Посольство России в Британии обвинило Би-би-си в том, что компания распространяет клише о «российской мафии» в своем сериале «МакМафия».

Посольство задало вопрос подписчикам о том, сколько заключенных из России, по их мнению, находятся в британских тюрьмах. Предложено было четыре варианта ответов: больше 300, от 100 до 300, от 10 до 100 и меньше 10. Опрос проводился в официальном Twitter посольства.

59% опрошенных отметили вариант «меньше 10».

«Правильный ответ – меньше десяти. Уровень преступности среди россиян в Великобритании значительно ниже среднего по стране», – отметили в посольстве, добавив, что подписчики диппредставительства в Twitter «не покупаются на распространяемые Би-би-си клише».

Чуть ранее дипломаты раскритиковали сериал «МакМафия» производства Би-би-си за изображение Великобритании площадкой для преступной деятельности «российских гангстеров».