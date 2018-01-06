Британские исследователи назвали причину смерти Чехова

По мнению исследователей из Куодрэмского института биологических наук, писатель и драматург Антон Чехов умер из-за кровоизлияния в мозг.

Свои выводы ученые сделали, основываясь на химическом составе проб, взятых с нательной рубашки Чехова, подписанной им открытки и его писем. На рубашке, которая была на Чехове в момент смерти, осталось пятно крови, передает ТАСС со ссылкой на Times.

В пробах нашли протеины, которые свидетельствуют о туберкулезе, и белковое вещество, которое способствовало образованию тромба. Это привело к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг.

Чехов умер в 1904 году в Шварцвальде, куда приехал на курорт из-за обострения туберкулеза. Судя по тому, как супруга Чехова, Ольга Книппер-Чехова, описывала последние часы драматурга, непосредственной причиной смерти был не туберкулез. Прежде считалось, что Чехов умер от сердечного приступа.