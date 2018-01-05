Кинокомпанию Вайнштейна собрались продать за полмиллиарда долларов

Именную кинокомпанию американского продюсера Харви Вайнштейна в скором времени могут продать за 500 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Примерно половина этой суммы пойдет на уплату долгов Weinstein Co. Источники издания отметили, что с учетом расходов на поддержание компании и юридические тяжбы при такой цене текущие владельцы компании, вероятно, не получат никакой прибыли от сделки, передает РИА «Новости».

Ко второй половине декабря руководство компании получило около 20 предложений от потенциальных покупателей. Шесть наиболее выгодных предложений поступили от предпринимателя Марии Контрерас-Суит, компании Killer Content, студии Lions Gate Entertainment, а также инвестиционных фирм Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

Некоторые возможные покупатели выразили заинтересованность лишь в части имущества Weinstein Co.

Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. В начале января результаты расследований полицейского управления Беверли-Хиллз в отношении Харви Вайнштейна были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса, приступившую к рассмотрению предоставленных доказательств.