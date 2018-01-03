Доказательства преступлений Вайнштейна переданы в прокуратуру

Результаты расследований полицейского управления Беверли-Хиллз в отношении Харви Вайнштейна, которого подозревают в изнасиловании, переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса, приступившую к рассмотрению предоставленных доказательств, сообщил портал TMZ.

Прокуратуре предстоит решить, достаточно ли предоставлено доказательств для предъявления Вайнштейну обвинений. Результаты расследования каких инцидентов были направлены в прокуратуру, не уточняется, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, ранее ни одно из уголовных дел в отношении Вайнштейна не продвигалось так далеко.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах на Западе, которая коснулась множества политиков, актеров и других известных людей.