Смертник совершил теракт у КПП полиции в Кабуле

Жертвами взрыва, который террорист-смертник устроил рядом с КПП полиции в Кабуле, стали 15 человек, сообщили в минздраве Афганистана.

Пострадали 20-25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News и 1 TV.

SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов, заявляет, что пострадали и погибли 80 сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв произошел в районе Кабула PD9.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*».