Смертник устроил взрыв на похоронах чиновника в Афганистане

В результате взрыва, который произошел в Джалалабаде во время похорон, погибли не менее 15 человек, сообщают местные власти.

Кроме того, 13 человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News, 1TV News и Pajhwok.

Смертник подорвал себя около 14.00 (12.30 мск) на кладбище Мукам Хан. СМИ сообщают, что хоронили представителя местных властей.