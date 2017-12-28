В Кабуле прогремел второй за день взрыв, много жертв

Второй взрыв прогремел в четверг в столице Афганистана Кабуле, сообщили местные СМИ, жертвами двух терактов стали порядка 40 человек.

Информацию о втором взрыве передало агентство Пажвак, не сообщив при этом подробности, передает РИА «Новости».

Агентство сообщает также, что число погибших при первом взрыве в Кабуле, прогремевшем в одной из мечетей на западе города, возросло до 10 человек, еще 20 получили ранения. Среди погибших три журналиста.

Между тем, как сообщает 1TV со ссылкой на минздрав, в результате взрыва в мечети погибли 13 и пострадали более 50 человек.

Позднее в местном МВД сообщили о четырех десятках жертв.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро пострадали при взрыве в Кабуле.