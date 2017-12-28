Взрыв прогремел рядом с мечетью в Кабуле

По меньшей мере четыре человека погибли и шестеро пострадали при взрыве в Кабуле, сообщают местные СМИ со ссылкой на минздрав.

Как передает 1TV, взрыв прогремел неподалеку от одной из мечетей города, передает РИА «Новости». Агентство Пажвак утверждает, что целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

Сообщается также, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Напомним, это второй взрыв в Кабуле за неделю. В понедельник три человека погибли в результате взрыва близ КПП Национального директората безопасности.