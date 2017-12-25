При взрыве в Кабуле погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва близ КПП Национального директората безопасности в Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По данным канала, смертник совершил подрыв возле КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак. По данным источника с места событий, трое человек погибли, передает РИА «Новости».

В свою очередь агентство Пажвак сообщает о четырех погибших и пострадавших.

Тем временем по словам представителя МВД, сообщения о пострадавших пока не поступали.

Напомним, ранее террористы ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на тренировочный центр национального директората безопасности Афганистана в Кабуле.