Нефть Brent впервые с мая 2015 года превысила 68 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,1%, составив 68,01 доллара за баррель впервые с 13 мая 2015 года.

Рост нефти происходит на фоне сообщений о беспорядках в Иране, передает ТАСС.

Между тем в среду в иранском КСИР заявили о завершении «смуты 2017 года».

Напомним, 26 декабря 2017 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с мая 2015 года превысила 67 долларов.