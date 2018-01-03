Путин обсудил с премьером Индии двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Индии Нарендрой Моди двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня.

«Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», – сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран условились продолжать контакты на высшем уровне. Кроме того, Путин и Моди поздравили друг друга с Новым годом.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

Напомним, в июне Моди приезжал с визитом в Россию и встречался с Путиным лично.