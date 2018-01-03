Турист из Польши на ходу вылез через аварийный люк самолета

Нетерпеливый пассажир самолета компании Ryanair вылез из салона воздушного судна, которое совершало посадку.

57-летний польский гражданин оказался на крыле самолета FR8164 при посадке в аэропорту Малаги, сообщает Irish Times. Мужчина вылез из аварийного люка, не дождавшись завершения самолетом маневра, и сидел на крыле до тех пор, пока бортпроводники не попросили его вернуться в салон.

После того как он вернулся в самолет, его задержали до прихода полиции, которая арестовала пассажира.

Сообщается, что причиной поступка поляка якобы стало его расстройство фактом задержки самолета в аэропорту Лондона, из-за которого мужчина пропустил Новый год.

«Он решил, что больше не будет ждать. Мужчина активировал аварийную дверь и ушел, сказав: «Я иду через крыло», – рассказал другой пассажир самолета Daily Mail.

На видеохостинге Youtube опубликовано видео инцидента с польским пассажиром.