Депутат Европарламента от Эстонии раскритиковала пародию на Путина

Депутат Европейского парламента Яна Тоом прокомментировала в соцсетях неоднозначную пародию эстонских телевизионщиков на президента России Владимира Путина.

«Этот жанр в наши времена назывался ж... с медом и дальше ближайшей редакционной мусорки не попадал», – написала Тоом в своем Facebook.

Также депутат пожелала, чтобы при показе «такого рода «продукции» появлялся титр с именем человека, одобрившего попадание подобного контента в телеэфир. «А то не знаешь, кому при встрече улыбаться», – заключила Тоом.

1 января канал ETV Pluss опубликовал на своем Youtube-канале «Поздравление Владимира Пуутина». В нем актер, якобы похожий на Путина, поблагодарил граждан России «за любовь к России, за иконы на торпеде, за георгиевские ленточки на старых BMW, за олимпийские спортивные костюмы», отметив, что в 2018 году они «пригодятся не всем».