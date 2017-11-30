Капитан сборной России объяснил поражение от США на МЧМ по хоккею

Лидер молодежной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение в четвертьфинале от сборной США.

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», – цитирует Зайцева пресс-служба Федерации хоккея России.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги игры с американцами, а также итоги всего турнира.

«Жаль, что не смогли поехать Рассейкин и Дронов – оба были травмированы. В остальном все объективно. Групповой этап всегда является подготовительным к решающим играм. Хорошо подготовились, физически команда выглядела хорошо. Какие эмоции от турнира? Очень жаль. Но это хоккей», – отметил тренер.

В среду сообщалось, что сборная России проиграла США со счетом 2:4 в четвертьфинале МЧМ по хоккею и покинула турнир.