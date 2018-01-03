Сборная России проиграла США в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Российская сборная выбыла из молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в Баффало, уступив в четвертьфинале американской команде.

Игра между молодежными сборными России и США прошла во вторник, и завершилась поражением россиян со счетом 2:4, сообщает «Р-Спорт».

Россиянин Марсель Шолохов отличился на 11-й минуте, Андрей Алтыбармакян – на 44-й. У американцев забивали Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60).