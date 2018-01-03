На севере Сирии поймали вербовщицу ИГ из Франции

Француженка Эмили Кениг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов по подозрению в вербовке сотен боевиков для террористической группировки ИГ*, задержана курдскими ополченцами на севере Сирии, рассказала мать женщины.

По данным издания Ouest-France, 33-летняя Кениг подпала под влияние радикального исламизма после общения со своим первым супругом, выходцем из Алжира. В 2012 году женщина отправилась в Сирию, приняв имя Умму Тавваб и оставив в Лорьяне двух детей, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что Кениг завербовала в ряды ИГ* не менее 200 французов и призывала к нападениям на правительственные институты Франции и французских военнослужащих.

По словам матери задержанной, жительницы Лорьяна (регион Бретань), Эмили Кениг вместе с тремя детьми, которых она родила уже в Сирии, содержится в курдском лагере для беженцев, «ее допрашивают и пытают».

Мать задержанной намерена обратиться к главе МИД Франции с просьбой способствовать репатриации дочери, которая просит прощения у «своей семьи, своих друзей и своей страны».

Напомним, 14 декабря 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пожизненном заключении для вербовщиков террористов. Отметим, в середине ноября прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести для вербовщиков в террористы смертную казнь.