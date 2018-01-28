Политолог: Навальному будет очень тяжело общаться со своими спонсорами

«Это абсолютно бессмысленное мероприятие. Люди, которые пришли – это школьники старших классов, которых ему удалось завербовать в свою секту. Ведь по всем канонам это настоящая секта, только не религиозного характера, но механизм один и тот же», - прокомментировал акции блогера Навального директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Мы видим, что с каждым разом все эти мероприятия Навального все менее и менее массовые и в них все меньше какого-то смысла. На мой взгляд, идет полная деградация этого проекта», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Все эти акции, на мой взгляд, это попытка Навального как-то напомнить о себе и оправдаться перед спонсорами», – говорит он. Потому что уже даже в западных СМИ его стали отодвигать в сторону. «Если раньше в западных медиа он позиционировался чуть ли не как главная альтернатива действующему режиму, то в январе эти настроения и там сменились. Про него говорят все меньше, тональность меняется, больше говорят про реальных кандидатов», – объясняет Мартынов.

С другой стороны, блогеру необходимо отчитываться перед людьми, финансирующими его проект. «Ему, конечно, будет очень тяжело общаться со своими спонсорами, которые энное количество денег выделили под заверения, что он заставит власти его зарегистрировать вопреки законодательству. Но это не удалось, поэтому спонсоры могут предъявить счет, а деньги блогеру возвращать, видимо, не очень хочется», – поясняет политолог.

Пошли фото с дронов. Это весь актив, который остался у Навального после кампании за 200 миллионов рублей. Думаю, сегодня и эти окончательно разочаруются в великом "политике федерального уровня". pic.twitter.com/9Oq1Si7Azx — Kirill Baranov (@unfair_referee) 28 января 2018 г.

Поэтому, считает эксперт, ничего серьезного в сегодняшних акциях явно нет. «Самое смешное, что он даже не влияет никаким образом на уже идущую избирательную кампанию. Это абсолютно бессмысленное мероприятие. Люди, которые пришли – это школьники старших классов, кого ему удалось завербовать в свою секту. Ведь по всем канонам это настоящая секта, только не религиозного характера, но механизм один и тот же. Сегодняшняя история раздута в соцсетях его же адептами секты», - заключает Мартынов.

В ряде российских городов в воскресение прошли малочисленные митинги Алексея Навального. Согласно данным правоохранительных органов, мониторинговой группы Совета по правам человека при президенте и сведениям с мест, по всей стране на мероприятия Навального пришли не более 5 тыс. человек. Больше всего блогеру удалось мобилизовать людей в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, где число участников не превышала 900, 600 и 550 человек соответственно. В других городах акции собрали и того меньше – от нескольких десятков до пару сотен человек.

Причем, по всех городах были предоставлены согласованные места для акции, в Москве было выдано целых три площадки на выбор для проведения протеста. Однако Навальный отказался и призвал сторонников на несанкционированную акцию на Тверской. По словам члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки». Однако на явку его сторонников это все равно никак не повлияло.