Сгоревшая на Байкале турбаза оказалась незаконной

Туристическая база «Дарьяна» на острове Ольхон на Байкале, где при пожаре погибли два и пострадали семь человек, работала незаконно, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Это была частная гостиница, она не была зарегистрирована и работала без лицензии, незаконно», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

В пресс-службе вспомнили о произошедшем в октябре 2017 года, когда сгорел в Иркутске незарегистрированный дом престарелых. Тогда пострадали более 10 человек.

Напомним, в воскресенье в поселке Хужир сгорела турбаза, погибли два человека, семеро пострадали. Большинство из них – граждане Южной Кореи.