На Байкале при пожаре на турбазе погибли два человека

Во время пожара на турбазе на острове Ольхон на Байкале погибли два человека, пострадали еще семь человек, в том числе граждане Южной Кореи, сообщил представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

«Два человека во время пожара погибли. Количество нуждающихся в медпомощи возросло до семи человек. После прилета борта санавиации в Хужир еще два корейских туриста обратились к врачам», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что оба также нуждались в госпитализации. Самолет с пятью пострадавшими уже прилетел в Иркутск. Два пострадавших гражданина Южной Кореи остались в больнице поселка Хужир.

Личности погибших во время пожара людей пока устанавливаются. СУСК по Иркутской области проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что пострадали пять человек, из которых четверо – граждане Южной Кореи, а два гражданина Китая считались пропавшими без вести.