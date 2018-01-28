В общежитии под Омском при пожаре погибли пять человек

Прокуратура Омской области начала проверку по факту пожара в здании общежития Омского аграрно-технологического техникума, в котором погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Пожар произошел в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района в 05.30 воскресенья (02.30 мск). 90 человек эвакуировались до прибытия пожарной охраны, погибли, по данным СК, пять человек, из которых двоим – 13 и 14 лет. Еще семеро пострадали, передает РИА «Новости».

Пожар, как сообщили в прокуратуре, произошел на четвертом этаже здания.

Представитель минздрава Омской области сообщил, что трое пострадавших при пожаре госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.