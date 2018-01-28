Турция назвала число нейтрализованных в ходе «Оливковой ветви» «террористов»

Вооруженные силы Турции во время операции «Оливковая ветвь» в районе Африн на севере Сирии «нейтрализовали 484 террориста», заявили в турецком генштабе.

«С момента начала проведения операции «Оливковая ветвь» уничтожены 484 террориста», – передает заявление турецкого генштаба ТАСС.

Отмечается также, что за прошедшую ночь турецкие войска уничтожили 37 целей – «убежища, схроны с боеприпасами», а также огневые позиции «Сил народной самообороны», Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз» (ДС) и «Исламского государства*».

Между тем глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо ранее заявила, что при авианалетах и артиллерийских обстрелах на севере Сирии погибли 86 человек.

Операция «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась 20 января. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.