Число жертв турецких авиаударов на севере Сирии возросло до 86 человек

В результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек, сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо.

Ришо сообщила, что еще 198 человек получили ранения, им оказана медицинская помощь. По ее словам, большинство жертв и пострадавших – женщины и дети, передает ТАСС со ссылкой на агентство Firat.

«Подлинной трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-Карахе в округе Шехба», – добавила Ришо.

Она сообщила, что больницы Африна испытывают потребность в медикаментах, и призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации оказать пострадавшему населению срочную помощь.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.