Украине пришлось оправдываться за внесение Эстонии в список офшоров

Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом заверил коллегу из Евросоюза, что о внесении Эстонии в список офшорных зон «речь не идет», сообщила пресс-служба украинского ведомства.

По словам Данилюка, список, о котором идет речь, – это перечень государств, операции с резидентами которых Киев признает «контролируемыми для целей трансфертного ценообразования», передает ТАСС.

Данилюк пояснил, что в Киеве контролируют операции резидентов Украины с другими странами, где налоговые ставки ниже, чтобы не допустить уклонений от налогообложения.

Напомним, офшор – это территория с особыми условиями ведения бизнеса, среди которых низкие или нулевые налоги, простые правила отчетности, а также возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса.

Накануне Таллин потребовал от Киева немедленно удалить Эстонию из списков офшоров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Киев вновь по глупости поссорился с Европой.